Contrasto disuguaglianze, inaugurato il Punto Luce Save the Children al Gallaratese

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - “sostiene pienamente il progetto di, mettendo a disposizione non solo risorse ma anche competenze per progettare insiemeper il futuro dei bambini". E' quanto afferma, Chief Social Impact di Intesa Sanpaolo, in occasione dell'idi Save The Children, a Milano, avvenuta questa mattina alla presenza di del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Il nuovo Punto Luce di Save the Children,per supportare il percorso di crescita di bambini, bambine e adolescenti del Gallaratese a fianco di scuole, istituzioni e associazioni del territorio,da Save the Children, essendo il terzo Punto Luce aperto dall’Organizzazione, dopo quelli del Giambellino e di Quarto Oggiaro ed iGrazie a un’offerta educativa modulare e differenziata, realizzataSociale e con altri attori del territorio, il Punto Lucetra i 6 e i 18 anni e, a partire da settembre, le attività verranno estese anche ai minori 0-6 anni e alle loro famiglie."Lein cui è fondamentale lavorare insieme a istituzioni e terzo settore per dar vita a nuove opportunità a contrasto della povertà educativa", ha spiegato Benassi, ricordando che le periferie sono "uno dei temi per noi più sensibili che rientra nel più ampio progetto sociale della Banca diattraverso importanti iniziative come questa su tutto il territorio nazionale".Il Punto Luce nasce proprio con l’obiettivo die promuovere il benessere di ragazze e ragazzi, consentendo loro di costruirsi un futuro attraverso un ambiente educativo ricco di opportunità. Sarà un presidio socioeducativo per il territorio capace di intercettare i nuovi bisogni degli adolescenti e di sperimentare nuove azioni per il contrasto alle diseguaglianze educative e sociali.“La presenza di Save the Children a Milano risale a oltre dieci anni fa e in questo tempo abbiamo raggiunto migliaia di minori – più di 5.500 solo nel 2024 - con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa partendo dall’ascolto dei loro desideri e delle aspirazioni per accompagnarli nel loro percorso di crescita", ha dichiarato, Presidente di Save the Children Italia, aggiungendo "l’esperienza positiva dei nostri Punti Luce ci ha dimostrato che dare a bambini, bambine e adolescenti la possibilità di immaginare il proprio futuro liberamente, senza preclusioni dettate dal contesto di provenienza, potenziando le risorse per prevenire la povertà educativa e sperimentando modelli di intervento integrato, genera un cambiamento positivo sia nei protagonisti che nel territorio”,Gallaratese lavora insieme a scuole, associazioni e istituzioni del territorio con l’obiettivo di. Nello specifico, grazie alla collaborazione con lache da anni promuove un modello di, il Punto Luce metterà a disposizione dei servizi esistenti i propri spazi e le proprie competenze per rispondere in modo più efficace ai bisogni delle famiglie e dei minori.