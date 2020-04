Gran Bretagna, Boris Johnson dimesso dall'ospedale

(Teleborsa) -Johnson, ieri sabato 11 aprile, aveva ringraziato in un messaggio lo staff sanitario del Saint Thomas Hospital di Londra per avergli, la residenza ufficiale dei Primi Ministri della Gran Bretagna, ha tuttavia precisato che il PremierIn un messaggio. BJ ha in particolare, una neozelandese di nome Jenny e un portoghese di nome Luis, che. I medici, date le condizioni del paziente in quelle ore, erano pronti a intubarlo, operazione che tuttavia per fortuna non si è resa necessaria.