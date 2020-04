Confindustria, Carlo Bonomi presidente designato

(Teleborsa) - È. Bononi – classe 1966 e imprenditore del settore biomedicale – ha vinto la sfida del Consiglio Generale con Licia Mattioli (123 voti a 60): per l'elezione definitiva andrà ora al voto dell'Assemblea privata prevista per il 20 maggio., società che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per neurologia, e guida le aziende manifatturiere da essa controllate, Sidam e Btc Medical Europe. È Presidente del Consiglio di Amministrazione anche di Ocean e Marsupium e Consigliere indipendente di Springrowth mentre dal novembre 2019 fa anche parte del Consiglio di Amministrazione di Dulevo International.Attualmente Bonomi è. Dal luglio 2019 è anche presidente della Fondazione Assolombarda. Dal giugno 2017 è membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia, del Consiglio di Amministrazione di ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) e, dal novembre 2018, del Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi. Dal luglio 2018, ricopre la carica di Past President di Cancro Primo Aiuto, Onlus con sede in Monza, che assiste gli ammalati e le loro famiglie.