Dl Cura Italia, oltre 600 gli emendamenti: a rischio tempi strettissimi

(Teleborsa) - Tempi strettissimi se non quasi impossibili per la discussione degli, previsto in Aula alla Camera per ilMaggioranza e opposizione hanno infattiper assicurare la discussione sui testi e le istruttorie del governo.I gruppi in commissione Bilancio si erano accordati per una suddivisione precisa degli emendamenti: 34 M5S, 24 Lega, 20 Pd, 13 Iv, 21 Fi, 14 Fdi, 11 liberi e uguali, 13 proposte tra i cinque gruppi misti.Da diverse fonti di stampa, maggioranza e opposizione hanno disdetto gli accordi, chi presentandone addirittura il doppio della propria quota, chi molto sopra la propria quota.sugli emendamenti e alprossimo in vista dell', con un voto di fiducia già annunciato dal governo.I contatti tra i gruppi continueranno in queste ore in modo che ogni partito possa verificare se ci sono convergenze possibili su alcuni temi. Se così fosse comunque i saldi del decreto sono blindati come è stato chiarito dall'esecutivo e dunque si tratterebbe di modifiche ordinamentali.