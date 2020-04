In quarantena si cambia: nel mirino internet e forniture luce e gas

(Teleborsa) - In quarantenaper connessionie sifornitore per. L’emergenza Coronavirus sta costringendo milioni di italiani a restare a casa e, quindi, cambiare le abitudini.Un'indagine di Facile.it – realizzata su uncompilati dagli utenti del sito – ha analizzato come è mutata la ricerca di nuovi servizi per uso domestico.A marzo 2020, ad esempio, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ha rilevato unlegate allecasa, siano esse viae addirittura un: a guidare l'aumento il crescere delle attività inDall’analisi è emersa anche unadei consumatori per le: gli utenti che hanno conclusofornitore nel mese analizzato sono stati ilrispetto a marzo 2019.