Adventure, la controllata Primo Network cambia il nome in Ameconviene.it Finance

(Teleborsa) - Adventure
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia e assicurazioni, proprietaria del portale ameconviene.it
ha fatto sapere che la propria controllata al 100% Primo Network
, società acquisita in febbraio 2025 (per maggiori informazioni si legga il Comunicato Stampa diffuso al pubblico in data 28 febbraio 2025) ha cambiato il nome e la ragione sociale in Ameconviene.it Finance
.
Il nuovo brand
, presentato in anteprima nel corso dell’evento Primum 2025
(l’appuntamento annuale dedicato alla rete, ai consulenti e ai partner del Gruppo pensato per condividere risultati strategie e le principali innovazioni in arrivo), trova ragione nell’allargare la famiglia dei prodotti “ameconviene inside”, consentendo quindi anche ai restanti attuali servizi e prodotti di Adventure SpA - e di quelli futuri - di beneficiare di tutto il goodwill creato dagli ingenti investimenti in marketing diretto e indiretto sul brand ameconviene.it. Anche la business unit Finance
godrà dunque dello stesso format, loghi, colori, immagine del brand ameconviene.it.Silvana Cozza
, CEO di Adventure: "Questo rebranding rappresenta un passaggio strategico per il Gruppo: Ameconviene.it Finance nasce per unire in modo ancora più coerente la solidità commerciale e la competenza della rete costruita da Primo Network con la riconoscibilità e la potenza comunicativa del brand ameconviene.it. È un’evoluzione che rafforza il nostro posizionamento e abilita un modello di crescita nazionale più integrato, moderno e orientato alla performance".
"Con Ameconviene.it Finance rafforziamo la nostra proposizione sul mercato e rendiamo ancora più chiara l’evoluzione del modello: una rete che valorizza l’esperienza sul campo e la integra con un brand digitale forte, riconoscibile e orientato alla performance", commenta Lorenzo Rizzo
, amministratore unico di Ameconviene.it Finance.