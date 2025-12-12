Adventure, la controllata Primo Network cambia il nome in Ameconviene.it Finance

Adventure

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia e assicurazioni, proprietaria delha fatto sapere che la propria controllata al 100%, società acquisita in febbraio 2025 (per maggiori informazioni si legga il Comunicato Stampa diffuso al pubblico in data 28 febbraio 2025) ha cambiato il nome e la ragione sociale inIl, presentato in anteprima nel corso dell’evento(l’appuntamento annuale dedicato alla rete, ai consulenti e ai partner del Gruppo pensato per condividere risultati strategie e le principali innovazioni in arrivo), trova ragione nell’allargare la famiglia dei prodotti “ameconviene inside”, consentendo quindi anche ai restanti attuali servizi e prodotti di Adventure SpA - e di quelli futuri - di beneficiare di tutto il goodwill creato dagli ingenti investimenti in marketing diretto e indiretto sul brand ameconviene.it. Anche lagodrà dunque dello stesso format, loghi, colori, immagine del brand ameconviene.it., CEO di Adventure: "Questo rebranding rappresenta un passaggio strategico per il Gruppo: Ameconviene.it Finance nasce per unire in modo ancora più coerente la solidità commerciale e la competenza della rete costruita da Primo Network con la riconoscibilità e la potenza comunicativa del brand ameconviene.it. È un’evoluzione che rafforza il nostro posizionamento e abilita un modello di crescita nazionale più integrato, moderno e orientato alla performance"."Con Ameconviene.it Finance rafforziamo la nostra proposizione sul mercato e rendiamo ancora più chiara l’evoluzione del modello: una rete che valorizza l’esperienza sul campo e la integra con un brand digitale forte, riconoscibile e orientato alla performance", commenta, amministratore unico di Ameconviene.it Finance.