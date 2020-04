Relatech, MISE approva progetto True-Detective 4.0

Relatech

(Teleborsa) -ha ottenuto dal(MISE) il decreto di concessione per l’avvio del progetto di Ricerca Industriale denominato “True Detective 4.0” proposto in collaborazione con le aziende co-proponenti Andromeda e Codermine nell’ambito del Bando “FCS-Fabbrica Intelligente - Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)”, presentato col seguente obiettivo: “Sviluppo di una Piattaforma Innovativa di Monitoraggio in Tempo Reale per la Manutenzione Predittiva di apparati, per l’Ottimizzazione dei Processi Produttivi e di Automazione Industriale e per la Gestione della Sicurezza Fisica in Ambito Aziendale.”Il(36 mesi) con un costo ammissibile totale di 2.747.347,51 di euro che verrà sostenuto dalle aziende partner nel corso di tale periodo. I costi ammissibili di ricerca e sviluppo che sosterrà la capofila Relatech ammontano a 1.006.481,25., oltre alla conduzione e al coordinamento generale del progetto, sarà concentrata proprio sullo sviluppo di una piattaforma innovativa per la manutenzione predittiva, ovvero la previsione di guasti incipienti a partire dall'analisi dellerilevazioni di sensori montati su sistemi di produzione, che abiliti strategie di intervento per evitare fermi macchina spesso associati a conseguenze dannose sul ciclo produttivo e sulla integrità stessa dei componenti e con conseguenti possibili perdite da un punto di vistaeconomico.