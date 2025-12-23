Subsea7, contratto tra 50 e 150 milioni di dollari per progetto nel Golfo del Messico

(Teleborsa) -ha annunciato l’assegnazione di un contratto di dimensioni rilevanti da parte di LLOG Exploration Offshore L.L.C. per il progetto, situato a circa 305 chilometri al largo delle coste del, negli Stati Uniti.Il contratto rientra nella categoria dei "sizeable contracts", che percorrispondono a un. Il perimetro dei lavori comprende il trasporto e l’installazione di un umbilicale sottomarino e di una flowline rigida, da posare in acque profonde fino a 2.100 metri.Le attività dipartiranno immediatamente dall’ufficio di Houston, mentre le operazioni offshore sono previste nel 2026 e 2027., Senior Vice President di Subsea7 per il Golfo del Messico, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di continuare a lavorare al fianco di LLOG per creare maggiore valore nei loro sviluppi negli Stati Uniti, facendo leva su successi precedenti come l’innovativo progetto Salamanca, che ha recentemente raggiunto il first oil".