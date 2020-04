Coronavirus, PIL mondiale -2% nel 2020. Pwc pubblica compendio per capire crisi

Morgan Stanley

ING

Unicredit

(Teleborsa) -per l'Italia ed il resto del mondo0, mentre lasarà a. E' quanto emerge dallapubblicate sinora da una serie di, fra i più autorevoli al mondo,in un compendio informativo e di analisi nella ripartenza post Covid-19, che mette a disposizione di istituzioni ed imprese.Ilè atteso in, maregistrerà una. Analogamente, l'vedrà il PIL subiree una ripresa del1. Per l', le previsioni vedono une unaFra gli Enti e stakeholder presi in considerazione dall'analisi vi sono enti internazionali come laed il, ma anche banche d'affari come l'americanae l'europea, l'agenzia di ratinge, per l'Italia e l'Eurozona, le previsioni formulate dagli uffici studi diUn panel autorevole quindi, la cui credibilità è indiscussa, anche se Pwc avverte chedovuta all'e la diffusione del virus e ladell'emergenza sanitaria.Lo scopo di questo compendio, sviluppato in Italia proprio perché tra gli Stati più duramente colpiti dall'emergenza, è quello di fornire una base di informazioni e analisi necessarie a tutti coloro che lavorano per la ripartenza del Paese.Pwc Italia - spiega l'Amministratore delegato- "ha raccolto una grande mole di dati, quantitativi e qualitativi, sull'impatto economico-finanziario dell'emergenza Covid-19, per individuare le principali sfide che le imprese di tutto il mondo, in varia misura, si troveranno ad affrontare all'indomani della crisi".