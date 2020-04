UE, Merkel appoggia "comune reazione" per ripresa

(Teleborsa) - Ci sono consistenti, approvate dall'Eurogruppo, e la Cancelliera è a favore die pensa che "Lo ha detto il portavoce Steffen Seibert rispondendo a una domanda in conferenza stampa, sul Consiglio europeo e sulle richieste dei Paesi del sud e del Presidente franceseche ieri, intervistato dal Financial Times, ha detto che questo è il, oltre che ilchiamando l'Europa a fare quadrato e scongiurare illtrimenti inevitabile.Seibert ha anche sottolineato che per laè importante che si affronti la questione delal Consiglio europeo, in programma il prossimoIn, intanto, la pandemia sembra essere sotto controllo. "Le misure fin qui adottate hanno avuto successo eLo ha detto il ministro della Salute tedesco,in conferenza stampa.