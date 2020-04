Fondo Ania F2i acquisisce Compagnia Ferroviaria Italiana

(Teleborsa) -. Il restante 7,5% sara` detenuto da Giacomo Di Patrizi, attuale socio fondatore della Societa` che manterra` la carica di Amministratore delegato.nasce anche dalle prospettive economiche del comparto:, in linea con gli obiettivi europei e italiani di decarbonizzazione dell’economia.. La filosofia di investimento di F2i e` quella di creare un campione nazionale indipendente, efficiente e capace di realizzare, anche aggregando ulteriori operatori,, quali i porti merci, settore nel quale F2i ha recentemente investito."Il fondo Ania F2i ha come: nelle ultime settimane molti dei beni indispensabili sono arrivati alle famiglie. Crediamo che le infrastrutture contribuiranno alla ricrescita della nostra economia e confermiamo l’impegno del settore assicurativo a supportare il sistema Paese anche in questo difficile momento".la schiera dei settori infrastrutturali in cui investe: il trasporto ferroviario si aggiunge. Nel corso degli anni, la Societa` si e` specializzata nel fornire servizi nell’ambito della filiera siderurgica, automotive e agri-food,