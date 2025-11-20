Milano 12:35
CIR corre in Borsa, investitori premiano le mosse strategiche

Finanza
(Teleborsa) - Effervescente CIR, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,60%, spinto da operazioni strategiche.

Con F2i, il Gruppo ha raggiunto un accordo vincolante per la vendita a CIR della partecipazione del 40,23% in KOS, detenuta da F2i Healthcare, società controllata da F2i al 61,4%. Il corrispettivo per le azioni acquistate è pari ad euro 220 milioni. Prima del closing è prevista una distribuzione straordinaria di riserve da parte di KOS per un importo di euro 24,86 milioni, di cui euro 10 milioni saranno di competenza di F2i e la restante parte di CIR.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che la holding finanziaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,43%, rispetto a -0,8% dell'indice delle società a media capitalizzazione).

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per CIR, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,682 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,732 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,656.
