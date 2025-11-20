CIR corre in Borsa, investitori premiano le mosse strategiche

(Teleborsa) - Effervescente CIR
, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,60%, spinto da operazioni strategiche.
Con F2i, il Gruppo ha raggiunto un accordo vincolante
per la vendita a CIR della partecipazione del 40,23% in KOS, detenuta da F2i Healthcare, società controllata da F2i al 61,4%. Il corrispettivo per le azioni acquistate è pari ad euro 220 milioni. Prima del closing è prevista una distribuzione straordinaria di riserve da parte di KOS per un importo di euro 24,86 milioni, di cui euro 10 milioni saranno di competenza di F2i e la restante parte di CIR.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che la holding finanziaria
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,43%, rispetto a -0,8% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per CIR
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,682 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,732 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,656.