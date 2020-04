Conte al Senato: "Nel prossimo Dl non meno di 50 miliardi"

(Teleborsa) -per far fronte all'emergenza economica dovuta alla pandemia Covid-19 e un, "omogeneo su base nazionale" e comunque tenendo sempre "in modo da intervenire laddove si innalzi sopra una certa soglia" che sia "reale, commisurata alla recettività delle strutture ospedaliere".Sono alcuni dei passaggi chiave dell'intervento del premierin vista del prossimo Consiglio Europeo del 23 aprile.Conte ha riferito in particolare sulche sarà avviata con un "che siae che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e anche commerciali tenendo sotto controllo la curva del contagio".Riaperture dunque a livello nazionale, con una, ha chiarito il premier, elencando come primo la necessità di ", promuovereindividuale fino a quando non disponibili terapia e vaccino".Quella che si prospetta è ": dobbiamo procedere a un allentamento del regime attuale delle restrizioni e fare il possibile per preservare l'integrità del nostro tessuto produttivo. IlConte conferma la necessità di ripartire anche grazie all'che possano aiutare a controllare l'eventuale risalita della curva del contagio, a partire dall'che, ribadisce, "saràe non obbligatoria. Faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni o pregiudizi", ha aggiunto.Quell della. Lo ripeto, un'avventatezza in questa fase può compromettere tutti i sacrifici che i cittadini con responsabilità e disciplina hanno affrontato fin qui", ha insistito Conte che ha illustrato anche lache, sommati ai precedenti 25 miliardi, porta a 75 miliardi il totale e che verranno usati per le diverse misure che si articoleranno su tre direzioni: "misure di sostegno per la liquidità imprese, la tutela degli asset strategici e misure per il rinvio delle scadenze fiscali".Non solo. Il governo sta lavorando a un "ancora più incisivo", anche per far fronte al rischio di avere "nuove povertà", con possibili lacerazioni del tessuto sociale. InInfine, si è soffermato sulle misure che l'UE è chiamata a varare, a partire dalche, per Conte,, per via della sua natura legata a "forti condizionalità macroeconomiche" che oggi sono "inaccettabili data la natura della crisi".Pur confermando la sua contrarietà, Conte ha chiarito che, ma che occorre soprattutto evitare che il dibattito divida "l'Italia in opposte tifoserie". L'intento è dunque, come "la Spagna"."Rifiutare questa nuova linea di credito significherebbe fare un torto a questi Paesi che ci affiancano nella battaglia", avvisa Conte che ribadisce la linea italiana a sostegno di strumenti diversi, a partire dal recovery Fund.avendo chiesto di integrarla in modo da rispondere più puntualmente ai requisiti che riteniamo imprescindibili. Da ultimo è stata presentata unache pure, ma con qualche suggerimento di variazione, potremmo appoggiare per la sua conformità alle nostre finalità", ha aggiunto Conte., quando non si riuscì a dare una risposta comune. È un rischio che non ci possiamo permettere di correre", avvisa il premier.o" nella trattativa in UE, ha concluso Conte. "Non siamo di fronte a un negoziato a somma zero. Qui o vinceremo tutti o perderemo tutti".