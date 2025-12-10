Munich Re, per il 2026 punta a utile netto IFRS di 6,3 miliardi e ROI oltre il 3,5%

Munich Re

(Teleborsa) - In base alla sua nuova strategia pluriennale "Ambition 2030",punta a unae a un'. I dettagli del nuovo programma strategico Ambition 2030 saranno diffusi domani 11 dicembre.Entro la fine del decennio, la società - uno dei principali fornitori di soluzioni di riassicurazione, assicurazione diretta e gestione dei rischi assicurativi - prevede che il "(ROE) supererà il 18% e che l'crescerà in media di oltre l'8% all'anno". La strategia delinea anche un "superiore all'80% annuo e unsuperiore al 200%".Per ilMunich Re stima undi 6,3 miliardi di euro (consensus di 6,35 miliardi), sostenuto da una "performance operativa costantemente positiva in tutti i segmenti di business". Il management prevede infatti che l'anno prossimo idel Gruppo raggiungeranno i 64 miliardi (consensus di 62 miliardi) e che ilaumenterà a oltre il 3,5%.Nel settore della, l'azienda prevede undi 5,4 miliardi nel 2026 (consensus di 5,2 miliardi). In un "contesto di mercato ancora favorevole", Munich Re continuerà a "sfruttare la sua solida posizione di mercato". È atteso che isi manterranno su livelli elevati di redditività: 80% (consensus 80%) nellae 90% (consensus 89%) nella(GSI). Nella, Munich Re stima undi 1,9 miliardi per il prossimo anno (consensus di 1,9 miliardi).Il management si attende che il"manterrà la solida performance degli ultimi anni" con undi 0,9 miliardi (consensus di 1,0 miliardi). In particolare, peredè previsto in entrambi i casi undell'89%, in linea con il consenso.