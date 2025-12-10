Munich Re, per il 2026 punta a utile netto IFRS di 6,3 miliardi e ROI oltre il 3,5%

(Teleborsa) - In base alla sua nuova strategia pluriennale "Ambition 2030", Munich Re
punta a una crescita sostenuta degli utili
e a un'elevata partecipazione agli utili per gli azionisti
. I dettagli del nuovo programma strategico Ambition 2030 saranno diffusi domani 11 dicembre.
Entro la fine del decennio, la società - uno dei principali fornitori di soluzioni di riassicurazione, assicurazione diretta e gestione dei rischi assicurativi - prevede che il "ritorno sul capitale proprio
(ROE) supererà il 18% e che l'utile per azione
crescerà in media di oltre l'8% all'anno". La strategia delinea anche un "total payout ratio
superiore all'80% annuo e un indice di solvibilità
superiore al 200%".
Per il 2026
Munich Re stima un utile netto IFRS
di 6,3 miliardi di euro (consensus di 6,35 miliardi), sostenuto da una "performance operativa costantemente positiva in tutti i segmenti di business". Il management prevede infatti che l'anno prossimo i ricavi assicurativi
del Gruppo raggiungeranno i 64 miliardi (consensus di 62 miliardi) e che il ritorno sugli investimenti
aumenterà a oltre il 3,5%.
Nel settore della riassicurazione
, l'azienda prevede un utile netto
di 5,4 miliardi nel 2026 (consensus di 5,2 miliardi). In un "contesto di mercato ancora favorevole", Munich Re continuerà a "sfruttare la sua solida posizione di mercato". È atteso che i combined ratio
si manterranno su livelli elevati di redditività: 80% (consensus 80%) nella riassicurazione danni
e 90% (consensus 89%) nella Global Specialty Insurance
(GSI). Nella riassicurazione vita
, Munich Re stima un risultato tecnico totale
di 1,9 miliardi per il prossimo anno (consensus di 1,9 miliardi).
Il management si attende che il settore ERGO
"manterrà la solida performance degli ultimi anni" con un risultato di segmento
di 0,9 miliardi (consensus di 1,0 miliardi). In particolare, per ERGO Germania
ed ERGO International
è previsto in entrambi i casi un combined ratio
dell'89%, in linea con il consenso.(Foto: kalhh / Pixabay )