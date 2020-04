Dl Liquidità, ABI illustra modalità operative accordo SACE

(Teleborsa) - In seguito all avvio ufficiale dell'operatività di "Garanzia Italia" – il nuovo strumento straordinario per sostenere, "attraverso lae la, la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d'impresa danneggiate dall'emergenza coronavirus" –come previsto daldello scorso 8 aprile.Firmata daldale dalla, sulle quali si richiama la massima attenzione e l'immediato impegno attuativo delle banche. La circolare contiene anche ile ledel contratto di garanzia con tutti i documenti connessi.Laattraverso il quale le banche potranno presentare le domande di garanzia e ottenere le relative risposte di ammissione in temi brevi.La– si legge nella circolare – deve aderire alle "Condizioni generali" e ai relativi allegati, medianteriportato sempre nelle "Condizioni generali" ed inviare lo stesso, via PEC, all' indirizzo SACEgaranziaitalia@pec.it.Oltre alspecificamente dedicato alle banche, sul sito della SACE è anche disponibile per gli operatori (banche e imprese) una fronte di parametri economici e finanziari riferiti al 2019 e comunicati dall’impresa.Ai fini del rilascio della garanzia – spiega l'Abi – è prevista unamentre per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del, sentito ilsulla base dell'istruttoria SACE.La– precisa la nota – si basa sostanzialmente sullee le banche dovranno effettuare una istruttoria secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria.Nel dettaglioche: ha concluso con esito positivo le procedure di conoscenza del cliente (ivi incluse le verifiche in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi); ha verificato che il costo del Finanziamento, composto da remunerazione della Garanzia SACE, commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e tasso di interesse applicato dalla banca è inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della Garanzia SACE; sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, l'Impresa Beneficiaria non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; alla data del 29 febbraio 2020, l'impresa non aveva esposizioni deteriorate presso il settore bancario; l'importo del Finanziamento, non è superiore a quanto previsto dal DL "Liquidità"; secondo quanto dichiarato dall'Impresa nella Richiesta di Finanziamento, l'mporto del finanziamento rispetta i criteri indicati da SACE nel regolamento di garanzia; all'esito della concessione del Finanziamento, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dell'Impresa Beneficiaria risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute fra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito fra le parti prima della suddetta data.