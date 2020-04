Fase 2, Conte annuncia piano articolato: "Irresponsabile riaprire senza cautela"

(Teleborsa) - A pochi giorni dalla scadenza delche ha prorogato lealil Presidente del Consigliofa il punto della situazione con un lungo messaggio pubblicato su Facebook nel quale anticipa anche che presumibilmente prima della fine della settimanaper annunciare ida seguire che saranno racchiusi in quello che definisce un. Sì alla riapertura ma rigorosamente sotto il segno della prudenza, non possiamo permetterci: questo il messaggio scandito a chiare lettere in piùdel suo intervento. Tradotto: il"Incontinua senza sosta il lavoro del- scrive il Premier - coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare la gestione della "fase due", quella della convivenza con il. Come già sapete, le attuali misure restrittive sono state prorogate sino al 3 maggio. Moltisono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, addirittura, la loroVi sono poi le esigenze delle imprese e delledi ripartire al più presto. Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto.In questa fase,. Anzi, la parola d'ordine sarà ancora"Questo Governo - continua il Presidente del Consiglio - ha messo al primo posto la tutela della salute dei cittadini, ma certo non è affatto insensibile all’obiettivo di preservare l’efficienza del sistema produttivo. Ma una decisione del genere sarebbe irresponsabile. Farebbe risalire lain modotutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qui.Non possiamo abbandonare la linea dellaanche nella prospettiva della"Non possiamo affidarci a decisioni estemporanee pur di assecondare una parte dell’opinione pubblica o di soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche Regioni", ribadisce. La strada, dunque, è segnata: siseguendo un piano "che prenda in considerazione tutti i dettagli e incroci tutti i dati il rispetto del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro che pure abbiamo predisposto per questaUn programma di impronta nazionale che preveda "una riorganizzazione delleper le attività commerciali".dunque, sarà ancora ilÈ fin troppo facile dire ‘apriamo tutto’. Ma i buoni propositi vanno tradotti nella realtà del nostro Paese, tenendo conto di tutte le nostre potenzialità, ma anche dei limiti attuali che ben conosciamo", ribadisce il Premier nel sottolineare, come spesso ha fatto, che ilPoi un invito:. Tutto il mondo è in difficoltà. Possiamo essere fieri di come stiamo affrontando questa durissima prova", dice Conte che chiude il messaggio con un "appuntamento" ormai di rito per il Paese: "Prima della fine di questa settimana confido di comunicarviche ufficialmente, dunque, aprirà l'attesadal prossimo 4 maggio.