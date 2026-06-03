PNRR, Foti: approvata proposta revisione tecnica del Piano

03 giugno 2026 - 15.27

(Teleborsa) - Approvata l'ultima proposta di revisione del PNRR nel corso della Cabina di regia che si e' tenuta questa mattina a Palazzo Chigi, presieduta dal ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, alla presenza dei ministri e dei sottosegretari competenti, dei rappresentanti dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni e Province autonome. La proposta, si legge in una nota, e' "finalizzata a garantire il pieno conseguimento degli obiettivi concordati con la Commissione europea entro le scadenze previste".





"Il Piano non.e' ancora terminato, fermo restando che la stessa Commissione europea ha recentemente evidenziato il primato italiano nella sua attuazione - dichiara il ministro Foti -. Siamo ora entrati nella fase finale, quella piu' delicata e decisiva, la fase che ci portera' a richiedere la decima e ultima rata; per assicurarne la liquidabilita', tutte le Amministrazioni preposte sono chiamate a completare le misure e, soprattutto, ad accelerare la rendicontazione. Con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del Piano e di condurre in porto gli ultimi progetti abbiamo approvato oggi la proposta di revisione tecnica del PNRR, un aggiornamento che, nel lasciare intatto l'intero assetto economico del Piano, consente al Governo di impiegare al meglio tutte le risorse ancora disponibili per assicurare all'Italia infrastrutture piu' moderne, trasporti piu' efficienti, imprese piu' competitive e per rafforzare la transizione ecologica implementando alcuni investimenti strategici".



"Si tratta - sottolinea il comunicato - di una revisione prevalentemente tecnica, orientata a superare alcune criticita' attuative, a semplificare le procedure della fase finale e a ridurre inutili appesantimenti burocratici, con l'obiettivo di semplificare la rendicontazione finale degli interventi".





Condividi

```