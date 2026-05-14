Intrum AB annuncia aumento di capitale garantito da 700 milioni euro

(Teleborsa) - Intrum ha annunciato un aumento di capitale per un importo complessivo di circa 700 milioni di Euro articolato in un collocamento riservato, interamente sottoscritto, di circa 150 milioni di euro a favore di investitori selezionati, e in un aumento di capitale in opzione, interamente garantito, di circa 550 milioni di euro.



L’Aumento di Capitale - spiega la nota - è finalizzato ad anticipare di due anni il percorso di deleveraging di Intrum, riducendo il rischio finanziario e rafforzando la solidità e la flessibilità finanziaria della Società per l’attuazione di Intrum 2030, la strategia annunciata il 29 gennaio 2026. È inoltre previsto che l’operazione migliori in modo significativo la crescita dei ricavi, la redditività e la generazione di cassa. mOltre alla riduzione dell’indebitamento finanziario netto e degli oneri finanziari, l’Aumento di Capitale aumenterà la flessibilità di Intrum nel cogliere opportunità di investimento in portafogli, anche attraverso partnership, e nel selezionare e accelerare iniziative di efficienza e miglioramento delle performance previste dal piano Intrum 2030.



Il Presidente & CEO, il CFO, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intrum e i membri del Comitato Esecutivo sostengono l’Aumento di Capitale e intendono sottoscrivere le proprie quote pro quota nell’Aumento di Capitale in Opzione. Nordic Capital, che detiene il 7,8% delle azioni di Intrum, si è impegnata a supportare l’operazione e a votare a favore sia del Collocamento Riservato sia dell’Aumento di Capitale in Opzione.

Subordinatamente all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria, investitori tra cui Kistefos AS, fondi gestiti da Carnegie Fonder, fondi gestiti da DNB Asset Management, Toluma AS e ulteriori investitori strategici sono impegnati a sottoscrivere azioni nel Collocamento Riservato.





Alla luce di tali obiettivi finanziari e grazie all’Aumento di Capitale, Intrum creerà valore per gli azionisti attraverso il deleveraging e la riduzione del rischio del business, migliorando al contempo le performance operative, con conseguente riduzione del costo del funding e del costo del capitale. Nel breve e medio periodo, la riduzione degli oneri finanziari e dei costi operativi costituirà il principale driver di miglioramento della redditività.



“A seguito della ricapitalizzazione del 2025 e del lancio di Intrum 2030, il Consiglio considera questo Aumento di Capitale un passo decisivo per rafforzare la posizione finanziaria di Intrum e supportare una più rapida esecuzione della strategia. La struttura proposta combina certezza di esecuzione e opportunità per gli azionisti esistenti di partecipare all’operazione. In qualità di Presidente e azionista, intendo sottoscrivere la mia quota pro rata, insieme al CEO, al CFO e agli altri membri del Comitato Esecutivo, a testimonianza dell’allineamento con gli azionisti e della fiducia nel percorso futuro di Intrum.”



“Stiamo compiendo progressi sul fronte della disciplina dei costi e della resilienza dei margini” dice Johan Åkerblom, Presidente e CEO “e ora abbiamo l’opportunità di accelerare il ripristino della crescita dei ricavi e il miglioramento delle performance operative.”





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