Sanlorenzo, ok assemblea a bilancio 2019 e aumento capitale Piano Stock Option 2020

Sanlorenzo

(Teleborsa) - L’degli Azionisti diha approvato il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione al 31 dicembre 2019 e ha, per Euro 1.452.970 a Riserva legale e per Euro 27.606.428 a Riserva straordinaria, e conseguentemente di, in coerenza con la politica dei dividendi approvata dal consiglio di amministrazione del 9 novembre 2019.All'Assemblea è stato inoltre sottoposto il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, che ha confermato anche per l’esercizio scorso l’andamento positivo di tutte le divisioni del Gruppo con tutti gli indicatori economici e di redditività in solida crescita e ha chiuso con un utile di Gruppo pari a Euro 27.030 migliaiaL’Assemblea, di massimi nominali Euro 884.615, da eseguirsi entro e non oltre il 30 giugno 2029, mediante emissione di massime numero 884.615 azioni ordinarie Sanlorenzo destinate, esclusivamente e irrevocabilmente,e le conseguenti modifiche statutarie.: "Già nel mese di marzo,e un tavolo di lavoro che ha trovato piena condivisione con tutte le parti sociali su un protocollo, definito di eccellenza da tutti i firmatari, per contemplare sicurezza e modalità funzionali di ripresa del lavoro. Questo, in un’ottica di grande collaborazione tra tutti i nostri stakeholder interni ed esterni come tradizione nella nostra azienda, ci ha permesso di arrivareche ci auguriamo possa rappresentare per la sua completezza un modello per il settore - con le misure di prevenzione e protezione delle nostre persone e più in generale per il territorio in cui operiamo"."La firma e attuazione di questo protocollo in tempi brevi - ha continuato Massimo Perotti -, in linea con le disposizioni della Regione Liguria e analogamente, come stabilito anche dalla Regione Toscana il 16 aprile, abbiamo riaperto gli stabilimenti di Viareggio (LU) portando così tutti i nostri cantieri alla ripresa delle attività relative agli yacht in consegna entro luglio 2020. Contestualmente abbiamo immediatamente, mantenendo inalterata la quota riferita allo sviluppo dei nuovi prodotti".