50esimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra

(Teleborsa) - 50esimo anniversario in lockdown per la Giornata Mondiale della Terra.per dedicare una giornata alla riflessione e all'educazione ambientalista ma che – causa Coronavirus – non vedrà quest'anno i consueti appuntamenti nelle piazze di tutto il pianeta."Oggi sono i 50 anni della Giornata Mondiale Della Terra. Un anniversario importante in un momento di grande fragilità –– Insieme usciremo dalla crisi che stiamo vivendo più forti e più preparati. Costruiamo insieme una nuova normalità green".