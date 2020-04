Covid-19, collassa l'economia dell'Eurozona. Minimo storico per PMI tedesco e francese

(Teleborsa) - Dalla lettura dei dati previsionali PMI, come, l’economia dell’Eurozona di aprile ha subito laLa stima flash PMI,, superando il record minimo di marzo di 29,7 e indicando la maggiore contrazione mensile della produzione finora registrata nel corso degli oltre venti anni di raccolta dati.Ampiamente citata ragione di questo deterioramento è stata la pandemia da Covid-19, visto peraltro l’intensificarsi degli sforzi per contenere la diffusione del virus in tutto il continente durante il mese di aprile: misure di isolamento generali come le temporanee chiusure aziendali e le restrizioni draconiane del movimento dei cittadini.Con le misure di contenimento, il selaborato da Markit ha subito l’impatto maggiore, con l’indice dell’attività precipitato da 26,4 di marzo a 11,7 di aprile.Anche ilha assistito ad un pesante crollo della produzione con l’indice precipitato a 18,4 da 38,5 di marzo, con la chiusura di molte aziende non essenziali. Le rimanenti hanno invece registrato severe riduzioni della domanda o limitazioni dovute alla carenza di personale e di materie prime. I ritardi nella catena di distribuzione hanno indicato il valore più alto mai registrato.Dal punto di vista nazionale, la portata di questo collasso senza precedenti è stata generale, con l’indice PMI del flash composito che ha toccato, contraendosi dai valori di marzo di 35 e 28,9, Il resto della regione, nel frattempo, è scivolato da 25 a 11,5."Con il possibile proseguimento delle restrizioni per parecchi settori dell’economia nelle prossime settimane, nell'intento di contenere la diffusione del Covid-19,che la regione abbia mai osservato nella storia recente", ha dichiarato, commentando i dati PMI Flash.