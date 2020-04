INPS: a marzo autorizzate 20 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate

(Teleborsa) - A marzo 2020, in diminuzione dell'8,2% rispetto al dato registrato nello stesso periodo del 2019. Come spiega in una nota INPS, questi dati fanno riferimento alla data di autorizzazione – non alla domanda – e quindi non ci sono ore autorizzate con causale "emergenza Covid-19".Nello specifico,e del 19,4% rispetto a febbraio 2020. In aumento il monte ore del settore Industria (+21,3%), cala quello dell'Edilizia (-38,3%) rispetto lo stesso periodo dell'anno precedente. Gli interventi straordinari (CIGS) a marzo sono pari a 7,3 milioni di ore – di cui 3,1 in solidarietà – in flessione sia rispetto a marzo 2019 (-27,2%), sia a febbraio 2020 (-31,5%). Infine,: -82,2% rispetto a marzo 2019 ma +515,2% rispetto a febbraio 2020.