Ibotta punta a raccogliere fino a 473 milioni di dollari nell'IPO sul NYSE

(Teleborsa) - La raccolta massima dell'a Wall Street di Ibotta, azienda tecnologica leader nella fornitura di promozioni digitali e soluzioni di performance marketing, sarà di 472,5 milioni di dollari. La società sta infatti vendendo 2.500.000 azioni delle azioni ordinarie di Classe A e gli azionisti venditori stanno offrendo ulteriori 3.125.000 azioni di azioni ordinarie di Classe A.Attualmente si stima che ildell'offerta pubblica iniziale sarà compreso tra 76,00 e 84,00 dollari per azione, che dovrebbe essere quotata sul(NYSE) con il simbolo "IBTA".A seguito dell'offerta, ci saranno due serie di azioni ordinarie autorizzate: azioni ordinarie di Classe A e azioni ordinarie di Classe B. I diritti dei possessori di azioni ordinarie di Classe A e di azioni ordinarie di Classe B sono identici, ad eccezione dei diritti di voto e di conversione. Ciascuna azione ordinaria di Classe A dà diritto a un voto. Ciascuna azione ordinaria di Classe B dà diritto a 20 voti ed è convertibile in qualsiasi momento in un'azione ordinaria di Classe A. Al completamento dell'offerta,- deterrà circa il 69,74% del potere di voto combinato del capitale sociale in circolazione.Con sede a Denver, Colorado, Ibotta ("I bought a...") è una piattaforma leader di performance marketing che consente ai marchi di offrire promozioni digitali a oltre 200 milioni di consumatori attraverso una. L'IPN consente agli esperti di marketing di influenzare ciò che le persone acquistano, dove e quanto spesso fanno acquisti, il tutto pagando solo quando le loro campagne si traducono direttamente in una vendita.totali sono cresciuti da 210,7 milioni di dollari nel 2022 a 320 milioni di dollari nel 2023, con un incremento del 52%; l'utile lordo è cresciuto da 164,5 milioni di dollari nel 2022 a 276 milioni di dollari nel 2023, con un incremento del 68%; l'(perdita) netto è migliorato da -54,9 milioni di dollari nel 2022 a 38,1 milioni di dollari nel 2023.