Trasporto pubblico, Cna Fita: impiegare autobus privati, taxi e Ncc

(Teleborsa) - Nelle ultime ore non si fa che parlare della cosiddettache prevede unseppur graduale, della normalità. In realtà,sarà undovrà essere gestito con il massimoper evitareUno dei nodi da sciogliere è senza dubbio quello legato alIn quest'ottica,propone di impiegareper integrarefino al ritorno alla normalità.Le Pmi del trasporto persone - si legge in una nota - possono offrire unalle esigenze di mobilità nella fase di riapertura delle attività. Il settore privato può mettere a disposizione un parco veicoli di circa 70mila unità tra taxi e Ncc (oltre 40mila auto) e autobus noleggio (quasi 30mila mezzi) per rispondere alle esigenze di mobilità collettiva. I protocolli di sicurezza e, in particolare, il distanziamento non consentono al servizio pubblico di soddisfare in modo adeguato laLa proposta di CNA Fita consente di raggiungere un duplice obiettivo:l’offerta di mobilità pubblica e dare risposte alla drammatica crisi che sta vivendoche a causa degli effetti del contagio accusa il 90% delle attività ferme. Destinare risorse aggiuntive al fondo del trasporto pubblico (circa 1,4 miliardi di euro) e coinvolgere il settore privato nella inevitabile riorganizzazione della mobilità collettiva rappresenta pertanto una risposta alle criticità del trasporto e uno strumento di sostegno a migliaia di imprese. Per i mercati di riferimento del turismo, congressuale e scolastico occorrerà moltoÈ necessario ricercare - prosegue la nota - con il sostegno delle iprovocati dall’emergenza sanitaria. Oltre agli interventi urgenti di sostegno alle imprese è fondamentale stanziare risorse per sviluppare nuovi servizi di mobilità collettiva come, ad esempio, l’erogazione diper incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea, o come l’impiego dei veicoli privati nel supporto dei servizi socio-sanitari, anch’essi obbligati ad affrontare ladei