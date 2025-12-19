Manovra finanziaria, Jojob: "Con lo 0,2% del TPL, carpooling per 16 milioni di passeggeri"

(Teleborsa) - L’(Legge di Bilancio 2025 e in discussione per il 2026) sta affrontando il, conche chiedono un intervento strutturale ache rischia tagli molto gravi. Secondo- servizio di carpooling per pendolari nato con l'obiettivo di agevolare gli spostamenti quotidiani - destinare al carpooling territoriale appena, pari a circa 16 milioni di euro, consentirebbe diattivando un vero e proprio trasporto pubblico integrativo e senza bisogno di nuove infrastrutture.Questa quota estremamente contenuta di risorse permetterebbe infatti di, toglieresui costi di viaggio sostenuti dagli automobilisti. Un risultato che equivale, nei fatti, a introdurre unae che eviterebbe inoltreQuesto modello,si basa su un sistema di incentivi che trasforma il carpooling da scelta individuale a servizio di interesse collettivo:i viaggi dei passeggeri possono diventare gratuiti e compensare i costi di percorrenza per chi mette a disposizione il proprio veicolo. Unrafforzando il ruolo del carpooling come strumento di connessione stabile tra aree periferiche, imprese e infrastrutture di mobilità.A differenza di quanto avviene oggi in Italia,Con laè stato introdotto un sistema nazionale di incentivazione che attribuisce un ruolo centrale alle aziende:Gli incentiviconfigurandosi come una misura stabile, nazionale e strutturale pensata per orientare i comportamenti di mobilità nel medio-lungo periodo. La Francia considera così il carpooling un vero pilastro della mobilità di massa, sostenendolo con un incentivo economico certo e fiscalmente vantaggioso. In Italia, al contrario, il carpooling non è ancora stato tradotto in una politica nazionale organica, ma resta affidato a interventi frammentati e sperimentali che non consentono di raggiungere una reale scala di impatto.Ogni anno,ma è legato a una forte dipendenza dai finanziamenti pubblici: infatti,per un costo complessivo di circa 12 miliardi l’anno. Il trasporto pubblico locale rappresenta senza dubbio una delle infrastrutture strategiche del sistema Paese ma, ad oggi, è anche uno dei settori dove emerge più chiaramente la distanza tra obiettivi dichiarati e strumenti messi in campo. Da anni il dibattito politico sulla mobilità ruota intorno alla necessità di nuove risorse, mentre resta più debole il confronto su come rendere più efficiente, integrato e condiviso l’utilizzo di quelle già disponibili."I dati mostrano come, a fronte di una spesa pubblica significativa per il trasporto tradizionale, esistano margini concreti per attivare modelli più efficienti come il carpooling", ha dichiarato. "Concon un costo medio di circa 1,20 euro per passeggero, in parte restituito ai cittadini sotto forma di incentivo. Un sistema che renderebbe gratuiti i primi 10 chilometri, riducendo il costo effettivo ae dimostrando come il carpooling possa diventare una soluzione concreta, scalabile e integrabile con il trasporto pubblico".Negli ultimi anni, l’aumento dei costi energetici e operativi unito a una domanda di mobilità ormai stabilmente al di sotto dei livelli pre-pandemia, hanno ulteriormente indebolito il settore, rendendo sempre più difficile garantire servizi nelle aree extraurbane e di ultimo miglio. In questo contestoIl rischio è quello di accentuare le fragilità del sistema, soprattutto nelle aree extraurbane, rinunciando a soluzioni complementari come il carpooling e continuando a intervenire solo in chiave emergenziale, con effetti negativi sull’accessibilità e sull’efficacia complessiva delle politiche di mobilità."È in questo contesto critico che il carpooling certificato si propone come leva complementare al trasporto pubblico locale", prosegue. "A differenza di interventi infrastrutturali complessi e ad alta intensità di capitale, il carpooling consente di attivare capacità di trasporto immediatamente disponibili, utilizzando veicoli privati che oggi circolano spesso con un solo occupante. U, oggi non pienamente soddisfatta dal TPL in particolare nelle aree extraurbane e nei collegamenti verso poli produttivi, universitari e nodi infrastrutturali. Investire con questa visione - conclude - permetterebbe di contrastare anche lo spopolamento delle aree interne e ridurre la pressione sulle metropoli offrendo ai cittadini un'alternativa valida all’utilizzo privato dell’auto su tutto il territorio nazionale".