Hubble, da trent'anni in esplorazione nello Spazio

(Teleborsa) -(missione STS-31, il cui pilota era Charlie Bolden, che sarebbe diventato Amministratore della Nasa), lo strumento sviluppato da Agenzia Spaziale Europea e NASA che ha permesso diTre anni dopo, nel corso di un’altra missione dello Shuttle,, a cui furono aggiunti apparati correttivi proprio come si fa con gli occhiali., con la missione STS-125 dello Space Shuttle.fornendo una enorme mole di dati convogliati in oltre 17.000 pubblicazioni scientifiche.Ogni anno ilche gestisce il telescopio spazialeper il tempo necessario a svolgere le osservazioni.. Storica quella del 1994 relativa all'impatto della cometa Shoemaker-Levy 9 su Giove.di ammassi stellari, come i Pilastri della Creazione nella Nebulosa dell’Aquila, e i dischi protoplanetari attorno alle giovani stelle. Combinando i dati di Hubble e dell’osservatorio Gaia dell’ESA, nel 2019 è stato possibile affinare le dimensioni della Via lattea: 1,5 mila miliardi di masse solari con un raggio di 129mila anni luce.