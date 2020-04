ONU e OMS lanciano iniziativa comune per vaccino anti-Coronavirus

(Teleborsa) - Una. È l'iniziativa lanciata oggi dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e il presidente francese Emmanuel Macron."Sono particolarmente grato al presidente Emmanuel Macron, alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e a Bill e Melinda Gates per la loro leadership e il loro sostegno", ha detto il direttore generale dell'Oms ringraziando anche gli altri leader mondiali che hanno dato il loro appoggio all'iniziativa.che ha ribadito che "l'Ue userà tutti i mezzi a sua disposizione, perché uniti faremo la storia con una risposta globale di fronte ad una pandemia globale".: "l'Italia è dall'inizio in prima linea in questa battaglia. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che il virus non conosce confini".