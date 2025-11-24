COP30, Confeuro: “Persa occasione su combustibili fossili e cambiamento climatico”

(Teleborsa) - "Lacontribuendo in modo concreto allaÈ proprio in questi contesti che si dovrebbe delineare una visione comune, capace di andare oltre gli interessi individuali e di guidare l’azione globale verso un futuro più sostenibile. Constatiamo però con rammarico come questa COP30 sia passata quasi inosservata dal punto di vista mediatico e politico. L’assenza di molte superpotenze mondiali rischia di, come se il futuro del pianeta riguardasse solo pochi attori e non l’intera comunità internazionale. Dalla conferenza, invece, ci saremmo aspettati di giungere a decisioni forti, chiare e realmente efficaci, libere da pressioni di parte e orientate unicamente alla tutela dell’ambiente, tanto nei Paesi in via di sviluppo quanto nelle grandi nazioni industrializzate''. Lo ha dichiarato in una nota stampa''In questo contesto, dunque,iniziativa sostenuta anche dall’Unione europea ma sgonfiata da una serie di Paesi restii ad assumere posizioni nette, tra cui l’Italia. Si tratta diche rallenta ulteriormente la transizione ecologica e mette a rischio la credibilità stessa dei processi multilaterali sul clima. Come Confeuro continueremo a sollecitare impegni concreti e ambiziosi, affinché il settore agricolo e le comunità rurali non restino spettatori ma protagonisti della lotta al cambiamento climatico", conclude Tiso.