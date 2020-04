Immobili, rendimenti su anche nel primo trimestre 2020

(Teleborsa) -rimasto invariato rispetto allo scorso anno, proprio mentre il tasso del Btp a 10 anni segna un rendimento dell1,8%. Comprare un immobile per investimento garantisce unche variapassando perA dirlo è la, che mette in relazione i prezzi di vendita e affitto delle diverse tipologie immobiliari per calcolare il loro rendimento lordo.I rendimenti medi delle abitazioni in affitto nelleitaliane sonoal primo trimestre dele di 0,8 punti percentuali rispetto allo scorso anno per via dell’incremento dei canoni medi e il calo dei prezzi di vendita. Tra i grandi mercaticon canoni che crescevano a ritmo maggiore più dei prezzi di vendita (situazione precedente al Coronavirus). Seguono Torino (6 %), quindi Roma e Napoli dove l’alloggio da mettere a rendita offre il 5,5%.Ildi tutti i prodotti immobiliari analizzati resta quello del comparto, anche se i rendimenti sono pari a quelli di un anno fa:del ranking seguite da Torino (14,6%) e Milano (14,4%) tra i centri con i tassi di rendimento più alto. I saggi dinell’ultimo anno arrivando all’8,2%. Infine, anche il segmento diha rafforzato la tendenza al rialzo dei rendimenti negli ultimi 12 mes. Attualmente la domanda è stabile, soprattutto nelle grandi città, dove spicca la performance di Bari (6,2%), seguita da Milano (in ripresa) e Roma (in discesa) al 6%.