Wall Street in rally

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,51% sul, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.878,48 punti. Guadagni frazionali per il(+0,58%), come l'S&P 100 (1,1%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,61%),(+2,64%) e(+2,52%).Al top tra i(+4,77%),(+4,43%),(+4,07%) e(+3,89%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,72%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,16%.Tentenna, che cede lo 0,93%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,55%.Al top tra i, si posizionano(+22,56%),(+10,15%),(+8,21%) e(+8,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,85%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,3 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,81%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,42%.