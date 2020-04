Dagli Usa conferme sull'efficacia del remdesivir sui pazienti Covid-19

Gilead Sciences

(Teleborsa) - "Molto ottimista".affetti da Covid-19 del remdesivir, il farmaco sperimentale di. "Ciò che è stato dimostrato è che un farmaco può bloccare questo virus", ha detto il dottor Fauci che però ha ricordato che i risultati dello studio ora necessitano ancora di una corretta revisione peer-to-peer.Gilead Sciences ha annunciato ieri i risultati di due test su pazienti gravemente malati di Covid-19 ed entrambi hanno mostrato esiti positivi in termini di miglioramento e guarigione, anche se sul tasso di mortalità, il farmaco "non ha dato ancora risultati statistici significativi", ha precisato Fauci. Confortante ancheaffetti dal Coronavirus "il più velocemente possibile e in modo appropriato".Intanto a New York, il titolo Gilead Sciences, con guadagni superiori al 2% nelle contrattazioni dell'afterhours.