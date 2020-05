UBI Banca, al via partnersip con Insuperabili Onlus per scuole calcio disabili

UBI Banca

(Teleborsa) -, la Onlus nata a Torino nel 2012 per promuovere progetti a favore di giovani con disabilità cognitive, relazionali, emotive, fisiche, motorie e sensoriali, nel contesto delle scuole calcio . Conin Italia e oltre, Insuperabili Onlus è accompagnata nelle proprie attività da una squadra dii, capitano dellae della Nazionale.per sottolineare gli aspetti in comune, quali determinazione, spirito di squadra e orientamento al risultato. UBI Banca è Official Bank di Juventus, Atalanta, Brescia Calcio, Arezzo Calcio, Albinoleffe, Lube Volley, NBA, Basket Brescia Leonessa, Cuneo Granda Volley e Club Scherma Jesi. Il, sarà presente suidi tutte le, compresi quelli delle squadre di Quarta, Quinta e Sesta Categoria, i tornei nazionali riservati a calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-relazionale e patologie psichiatriche promossi dalla FIGC."UBI Banca è orgogliosa di consolidare la propria presenza strategica nel mondo dello sport conciliandola con il sostegno a una realtà come Insuperabili Onlus, che sin dall’inizio della propria mission ha fatto suoi i principi etici di lealtà, sportività e correttezza, trasmettendo passione ed emozione ai propri atleti e alle loro famiglie", spiega, Responsabile di UBI Comunità, la struttura del Gruppo rivolta alle realtà del Terzo Settore."Felicissimo che i nostri ragazzi continuino ad allenarsi anche da casa”, afferma, capitano dei testimonial di Insuperabili Onlus. "L’allenamento è sempre importante e in questo periodo diventa fondamentale perché impegna i nostri ragazzi mentalmente e fisicamente” aggiungetecnico della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 e allenatore testimonial degli Insuperabili.