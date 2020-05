Intesa, Messina: "Orgoglioso per supporto a Paese. Riserve per 1,5 miliardi contro Covid-19"

Intesa Sanpaolo

UBI Banca

(Teleborsa) -, torna sull'della bancadurante la fase di emergenza dovuta alla pandemia diUn- dice Messina nel corso della conference call sui risultati - che fa di. Un impegno che si sostanzia nell'avvio di una importante procedura dicon richieste per 24 miliardi dalle imprese e per 13 miliardi dalle famiglie. La banca - ha ricordato - è intervenuta a sostegno di 3mila imprese, preservando almeno 15 mila posti di lavoro, ed hagià messi in campo per il rafforzamento delle strutture sanitarie e per progetti a elevato impatto sociale, il management ha deciso di, ovvero il 50% della dotazione totale, alcausati dall'epidemia da Covid-19Quanto ai, Messina assicura chela banca è. Il trimestre - spiega - si è chiuso con un, che che permette lo stanziamento di "significativi accantonamenti" per gli effetti della crisi, cui si aggiunge laderivante dalla, che porta aMessina fa cenno anche all, ribadendo che unaanche con il raggiungimento della semplice maggioranza del capitale (50% più 1 azione). "Offriamo agli azionisti di UBI la possibilità di unirsi con l'operatore più forte nel Paese e uno dei più forti in Europa", afferma il Ceo di Intesa, aggiungendo che nello scenario attuale "lanei confronti degli azionisti di UBI acquisiscee rappresenta per UBI una". Dalle slide emerge anche la tempistica dell'operazione: a inizio giugno sono previste le autorizzazioni previste delle autorità di vigilanza, per arrivare a metà giugno all'approvazione del Documento di Offerta ed all'avvio dell'OPS a fine giugno, con regolamento atteso ad agosto.