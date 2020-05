In ribasso la Borsa di Milano, seguita dagli altri mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Stabile sulla piazza di New York loL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,37%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.687,1 dollari l'oncia, in calo dell'1,09%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 23,15 dollari per barile, in netto calo del 5,74%.Lieve peggioramento dello, che sale a +246 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,96%.scende dell'1,15%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e calo deciso per, che segna un -1,11%.A Piazza Affari, ilè in calo (-1,31%) e si attesta su 17.159 punti; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 18.787 punti, ritracciando dell'1,18%. Poco sotto la parità il(-0,45%); leggermente positivo il(+0,62%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,06%),(+1,04%) e(+0,90%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,81%),(-2,80%) e(-2,02%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 5,27%.Brilla, con un forte incremento (+4,28%).Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,94%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,31%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,13%.Affonda, con un ribasso del 4,97%.Crolla, con una flessione del 3,85%.Tra i(+6,74%),(+3,35%),(+2,34%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,94%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,71%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,63%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,29%.