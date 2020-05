Trasporto aereo: sindacati, Enac deve mantenere ruolo terzietà

(Teleborsa) - Lapreoccupa le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl Fp, Fit-Cisl, Uil PA e Uiltrasporti. "Le notizie secondo le quali si starebbe preparando un provvedimento legislativo che vedrebbe la trasformazione dell’Enac in Ente pubblico economico suscitano" - affermano i sindacati - che si dicono "in quanto è un déjà vu di un vecchio schema che ciclicamente ritorna, oltretutto in un momento non opportuno per il crollo del mercato del trasporto aereo causato dal Covid 19, generando anche rischi circa le prerogative di autofinanziamento".Per le sigle sindacali si tratterebbe "dell’ennesima privatizzazione italiana" che "richiederebbe, inevitabilmente, il trasferimento di tutte le funzioni caratterizzate da terzietà".