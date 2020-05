Fmi: "Imprese statali in crescita ma non sprecare fondi"

(Teleborsa) - Lenegli ultimi dieci anni ma per essere un modello da seguire, specie per la loro offerta di servizi base,È quanto si legge nel terzo capitolo delpubblicato dall'che si occupa delle aziende statali. In dettaglio, nello studio si sottolinea come la crescita sia stata molto importante tanto cheNel blog che accompagna la pubblicazione, il direttore del dipartimento degli Affari fiscali dell'Fmiha specificato che le aziende statali sono, ma spesso; nei Paesi in via di sviluppo, oltre 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile e oltre 800 milioni di persone non hanno accesso alla rete elettrica.Il particolare momento dovuto allaha poi evidenziato "", con le imprese statali che "fanno parte di questo sforzo". Allo stesso tempo, sottolinea l'Fmi,richiedono che le imprese pubblicheDa qui la richiesta per diversi paesi di, anche perché "la posta in gioco è alta perché le imprese statali offrono servizi di base, possono aiutare a combattere crisi come la pandemia e promuovere obiettivi di sviluppo".Le aziende statali hanno anche. E allo stesso molte di queste" incontrano difficoltà: "hanno generalmente unae possono essere", afferma il Fmi.Secondo il Fondo i governi "hanno bisogno anche diper completare le attività delle imprese statali", oltre a dover creare "incentivi appropriati e mettere a punto istituzioni solide per assicurare che operino in modo efficiente e che i costi di bilancio siano contenuti."Le imprese statali sono presenti virtualmente in ogni paese,", spiega il Fmi precisando come in alcune grandi economie avanzate (Italia, Francia e Norvegia) sono fra le aziende più grandi.Le imprese statali possono avere un, e quelle che operano come compagnie aeree, banche, nell'industria mineraria, nelle ferrovie e nelle utility sono quelle che richiedono il sostegno più costoso.