Coldiretti lancia iniziativa benefica per la festa della Mamma

(Teleborsa) - Con fiori e piante lin uno dei settori più belli e amati del Made in Italy dove sono impegnate 27mila imprese che ora si trovano in gravissime difficoltà dopo il blocco della mobilità, la chiusura dei negozi e il divieto di cerimonie come battesimi, matrimoni, lauree e funerali. È quanto afferma la Coldiretti in vista di una delle ricorrenze più significative per gli italiani.Come spiega in una nota l'Associazione,, dopo il lungo periodo di lockdown provocato dall’emergenza Coronavirus che ha sconvolto la Festa del Papa’ il 19 marzo, la Santa Pasqua il 12 Aprile, la Festa della liberazione il 25 aprile e quella del lavoro il 1 Maggio. Uche con l’emergenza coronavirus privilegiano l’acquisto di prodotti Made in Italy per sostenere l’economia ed il lavoro dei territori secondo Coldiretti/Ixè. Per l’occasionehanno deciso di rendere omaggio a tutte le mamme con il dono di un fiore Made in Italy con l’opportunità di una offerta libera per sostenere l’iniziativa la spesa sospesa a favore delle famiglie più bisognose.