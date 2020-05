Commissione Ue: limitazioni ai viaggi verso l'Unione fino al 15 giugno

(Teleborsa) - Restrizione dei viaggi non essenziali verso l'Ue fino al 15 giugno. Èi le misure di contenimento del contagio del Covid-19 che limitano gli spostamenti verso la Comunità europea.La Commissione rileva, infatti, che nonostante alcuni di questi paesi stiano predisponendo iniziative preliminari per allentare i provvedimenti presi per contrastare la diffusione della pandemia,. Per tale ragione l'organo esecutivo europeo ritiene, mentre la revoca delle restrizioni dovrebbe essere "graduale e coordinato", partendo dalle frontiere interne e solo in una seconda fase passare a quelle esterne.: “Dobbiamo procedere per fasi e in modo coordinato. Il nostro primo obiettivo è ripristinare il normale funzionamento dello spazio Schengen di libera circolazione non appena la situazione sanitaria lo consentirà. Prima di poter eliminare le restrizioni alle frontiere esterne e consentire l'accesso all'UE per viaggi non essenziali a chi non vi risiede,.”, che comprende tutti gli Stati membri Schengen (compresi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) e i 4 Stati associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), per un totale di 30 paesi. La Commissione ha chiesto di mantenere un approccio coordinato alla proroga, poiché l'azione alle frontiere esterne può risultare efficace solo se attuata in modo uniforme e con lo stesso termine finale da tutti gli Stati membri dell'UE e gli Stati Schengen, per tutte le frontiere.