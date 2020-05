Confindustria, Bonomi: "Taglio Irap deve essere priorità per il Governo"

(Teleborsa) -Sono queste, per il, leche il Governo dovrebbe varare per sostenere il sistema produttivo di fronte alla sfida del Covid-19."Le risorse economiche promesse non sono arrivate e l'effetto sull'economia è inesistente" ha sottolineato, ieri sera, Bonomi a Piazza Pulita su La7. In particolare,Un intervento cheÈ semplice, automatico, lo Stato non deve fare nulla". Serve, infatti, – ha aggiunto – "qualcosa di urgente, di immediato perché fare una miriade di interventi a pioggia non serve". Una proposta in linea con le richieste delche – secondo quanto ha affermato lo stesso Bonomi – avrebbe chiesto al presidente designato degli industriali"Se la strada è la patrimoniale è come chiudere veramente il Paese, perché quel poco di fiducia che ha il sistema economico verrebbe meno. Dobbiamo avere l'ossessione della crescita", ha affermato."È giusto porre delle condizioni, come sulla distribuzione di dividendi o sui compensi dei manager", ha sottolineato, ma una politica che pensa di "sedersi nei cda delle aziende e condizionane le decisioni" al presidente designato di Confindustria fa tornare in mente lo scenario esistente ai tempi di "un certo muro nell'Est dell'Europa". "Il Governo deve essere arbitro, quando pensa di diventare anche giocatore vuol dire che qualcosa non funziona.Già il metodo non mi piace" ha aggiunto Bonomi.Per quanto riguarda il, il presidente designato degli industriali ha esortato a "lavorare insieme" affermando la. Il problema di questi giorni nell'per Bonomi è in "come è stato fatto il decreto", nella "burocrazia", nei "19 documenti" e nelle condizioni che prevede. "Se tutti noi avremo la capacità di lavorare insieme, che è quello che ci chiedono i nostri concittadini,– ha concluso il presidente designato di Confindustria – forse faremo di nuovo grande questo Paese come hanno fatto i nostri padri".