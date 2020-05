Coronavirus, ISS: via libera a mascherine multistrato fatte in casa

(Teleborsa) - L'Istituto Superiore della Sanità ha dato il proprio. L'indicazione è arrivata direttamente dal Presidente dell'Istituto, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus."Sono raccomandate le mascherine di comunità, multistrato che si possono anche confezionare in casa – ha dichiarato Brusaferro – fermo restando che invece". Differenti, invece, le, lì la responsabilità spetta al medico competente e al responsabile per la sicurezza. "Il medico competente valuta il rischio specifico del lavoratore in base al settore in cui opera e alla mansione che svolge, e", ha spiegato Brusaferro.