UBI, Massiah: "Risultati dimostrazione della capacità di saper gestire"

UBI banca

(Teleborsa) -. Risultati di cuisi dicee che rappresentano "una dimostrazione notevole di capacità di gestire anche un momento così particolarmente difficile come quello che abbiamo attraversato".Numeri che fanno riferimento ad un periodo - sottolinea l'Adin una intervista - "impattato da tutto quello che sappiamo", che ha dovuto sopportare anche l’assorbimento dell’ed "sulle componenti di credito più deboli, cioè quelli che chiamiamo gli" nei settori più colpiti dalla crisi del Covid-19.Massiah cita poi la "con un CET 1 "abbondantemente sopra il 12,80", che resterebbe comunque solido (12,50) detraendo i dividendi (-26 bp). "Tutto questo insieme di cose dice che UBI Banca, in sintesi estrema, è una banca che nonostante la crisi, e nonostante una crisi nei suoi territori, è ancora più forte di prima", sottolinea.- afferma Massiah - è, ma la vera sfida sarà "ripensare il modo di lavorare e interagire".piccole, medie o grandi - dice - ma il fattore chiave saràIl numero uno di UBI rivendica due risultati raggiunti nelle passate crisi: il contenimento dei crediti non performanti e l'innovazione tecnologica. "Questo fatto di aver continuato a investire in tecnologia è stato determinante e credo che tutti l’abbiano potuto vedere nella gestione dell’attuale crisi", sottolinea Massiah, che considera laqualiIl manager ha parlato anche deldi, precursore delle misure governative, e sottolinea "a livello di sistema Italia. Una cifra enorme in termini di quota considerato che la nostra quota normale di mercato è attorno al 6%"."Stiamo processando - ha aggiunto - oltreper quelle aziende che hanno diritto allaeuro, il ticket medio guarda caso è di 700mila euro;e, se consideriamo che il numero delle moratorie nel Paese è attorno al milione e cento, stiamo dicendo che 1 moratoria su 10 e oltre è fatta da UBI, di nuovo più che proporzionato alle quote di mercato normali".