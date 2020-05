Wall Street parte in rialzo dopo Job Report

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

finanziario

beni industriali

Boeing

Walt Disney

DOW

Chevron

United Technologies

Wynn Resorts

Viacom

Twenty-First Century Fox

Monster Beverage

Cognizant Technology Solutions

Tripadvisor

Moderna

Electronic Arts

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street dopo la diffusione dei dati di aprile sul mercato del lavoro americano . L'economia a stelle e strisce ha perso 20,5 milioni di posti di lavoro, lo scorso mese, leggermente inferiori ai 22 milioni attesi dal consensus., al di sotto però del 16% stimato dagli analisti. Il peggior dato sulla disoccupazione risaliva al 1948, con un tasso pari al 10,8%.Sulle prime rilevazioni, ilè in aumento dell'1,22%; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.912,35 punti. In frazionale progresso il(+0,49%), come l'S&P 100 (0,9%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,14%),(+1,87%) e(+1,44%).Tra i(+3,06%),(+2,99%),(+2,92%) e(+2,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,72%.Tra i(+4,71%),(+3,24%),(+3,01%) e(+2,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,67%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,87%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,59%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.