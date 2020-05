BIM riduce perdita nel 1° trimestre

BIM

(Teleborsa) -ha chiuso il 1° trimestre con unadi euro, in miglioramento rispetto alla perdita di 8,3 milioni registrata nel 1° trimestre 2019.Ilsi attesta a, sostanzialmente in linea rispetto al I trimestre dell’esercizio precedente (11,8 milioni). Ilsi attesta a 2,1 milioni in. Lenette ammontano a 7 milioni, in. Il risultato della gestione operativa, esclusi i costi di ristrutturazione one-off, negativo per 2 milioni di euro, risulta in netto miglioramento rispetto al 1° trimestre del 2019 (era negativo per 9 milioni).Gliammontano, al netto delle duplicazioni, arispetto ai valori di fine 2019 (5,1 miliardi).Per quanto riguarda la vigilanza prudenziale consolidata, alla data del 31 marzo 2020 il CET1 Ratio e il Total Capital Ratio Phased-in si attestano a 25,83% (29,27% al 31 dicembre 2019).