Coronavirus, Confartigiano: a rischio 650mila posti di lavoro nelle PMI

(Teleborsa) - L’emergenza Covid-19 e le misure di lockdown mettono a rischio. L’allarme è arrivato da Confartigianato intervenuta oggi (12 maggio, ndr) in Commissione Lavoro del Senato ad un’audizione sulle ricadute occupazionali dell’epidemia.I rappresentanti della Confederazione hanno sollecitato misure urgenti per arginare le conseguenze della crisi sulle Pmi e costruire le condizioni per la ripresa. Sul fronte degli ammortizzatori sociali,per i dipendenti dell’artigianato sospesi dal lavoro: 314 milioni di risorse impegnate a marzo, mentre al 30 aprile erano pervenute al Fondo 184.884 domande di assegno ordinario riguardanti 692.797 lavoratori. Ma le richieste sono in aumento e, rispetto a quelle previste nel Decreto Cura Italia, per consentire al Fondo di soddisfare le domande pervenute.Confartigianato ha sollecitato anche la massima semplificazione di ogni nuova misura in materia di lavoro e l’eliminazione dei vincoli e delle limitazioni agli strumenti di buona flessibilità mentre,. Infine, Confartigianato ha sottolineato che misure dela garantire la ripresa delle aziende in condizioni di assoluta sicurezza e vanno quindi evitate ulteriori misure – eccetto quelle di chiarimento operativo – che rischiano di essere inapplicabili o del tutto inefficaci per prevenire il contagio sui luoghi di lavoro.