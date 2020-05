Iliad in crescita: +86% per ricavi primo trimestre 2020

(Teleborsa) -, facendo registrare nelin netto aumento ale con un f(+1,2% per la Francia a 1,2 miliardi) con laLo rende noto il Gruppo in una nota in cui si sottolinea anche litaliani, per una meno di 2 anni dal lancio, con unaContinua la crescita anche sul versante dellocon l'attivazione, dall'inizio dell'anno, di circa 900 siti in Italia, permettendo così di arrivare ainstallati alla fine di aprile.Sulla base di questo obiettivo il Gruppo prevede "" e ribadisce diandando a generare 1,5 miliardi di euro di fatturato in Italia a lungo termine."In un momento particolare come quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, è stato emozionante vedere tutte le persone che lavorano in Iliad mobilitate al 100% per continuare a offrire un servizio di sempre migliore qualità agli utenti che hanno scelto le nostre offerte per lavorare, comunicare e svagarsi", ha commentato l'ad di Iliad Italia,"Questa prova ci rende ancora più determinati nel continuare a contribuire alla digitalizzazione del Paese e a rispettare la fiducia che più di 5,8 milione di persone ci accordano", ha concluso.