Italgas, assemblea approva bilancio 2019 e dividendo

Italgas

(Teleborsa) -si è riunita oggi a Milano sotto la Presidenza di Alberto Dell’Acqua, con una partecipazione del capitale sociale pari al 77,17%, ed ha ae la proposta di distribuzione di un(+9,4% rispetto all’anno precedente)."Nell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando – ha sottolineato il Presidente di Italgas,- voglio cogliere l’occasione di questa Assemblea per rivolgere idealmente a tutti i soci l’apprezzamento per aver condiviso la scelta di giocare un ruolo attivo nel sostegno alle strutture investite dall’imprevedibile onda d’urto del Covid-19"."La solidità economica e finanziaria del Gruppo e le prospettive di crescita hanno evidentemente consentito di approvare la proposta di dividendo di 0,256 euro per azione, in crescita di oltre il 9% rispetto all’anno precedente, laddove il difficile momento che il Paese sta attraversando ha indotto altre realtà a rivedere alcuni obiettivi e soprattutto la politica di remunerazione per gli Azionisti", ha sottolineatoL'assemblea ha anche approvato lacorrisposti 2020 e conferitoper il periodo 2020-2028 a Deloitte & Touche.