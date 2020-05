Piazza Affari prosegue in frazionale rialzo grazie a banche

Vodafone

(Teleborsa) - Lprosegue gli camb, confortate dai buoni risultati annunciati da alcune società leader, come, che ha visto crescere gli indicatori di redditività.i, che affluiscono copiose in questi giorni.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,082. Invariato lo, che si posiziona a +237 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,87%.viaggia poco sotto i livelli della vigilia, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,25%, tentennante, che mostra un piccolo decremento dello 0,49%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,45% a 17.460 punti grazie all'ottima performance delle banche.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 2,32%.Vola, con una marcata risalita del 2,10%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,71%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,69%.La peggiore al momento è, che scivola del 2,57%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,40%.scende dell'1,89%.Calo deciso per, che segna un -1,86%.Tra i(+6,00%) ed(+3,43%), quest'ultima dopo la trimestrale.Bene anche(+3,05%) dopo i risultati.