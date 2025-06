Mercati europei sulla parità, focus sull'inflazione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Attenzione rivolta ai dati sull'. Secondo le stime preliminari dell', in Italia nel mese di giugno 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,2% su base mensile e del +1,7% su giugno 2024 (da +1,6% del mese precedente). Si attendono ora i dati della Germania.Intanto, il(BCE) ha confermato l'obiettivo di inflazione simmetrico del 2% a medio termine , con lache richiede un'azione adeguatamente incisiva o persistente in risposta a scostamenti ampi e durevoli dell'inflazione dall'obiettivo in entrambe le direzioni.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%.Lieve calo dello, che scende a +84 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,38%.poco mosso, che mostra un -0,14%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,04%, e resta vicino alla parità(+0,12%).Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 39.698 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 42.172 punti.Leggermente positivo il(+0,56%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,28%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,15%),(+1,85%),(+1,59%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,15%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,84%.Tentenna, che cede l'1,48%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.di Milano,(+3,07%),(+2,96%),(+2,37%) e(+2,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,98%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,16%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,89%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,61%.