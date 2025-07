Piazza Affari in rialzo con rally di UniCredit e BPM: UE pronta a bocciare Golden power

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in maggioranza asiatici, destinati ad entrare in vigore a partire dal 1° agosto a meno di accordi. Inoltre, alla domanda se la scadenza del 1° agosto sia improrogabile, Trump ha risposto che è "ferma, ma non al 100%".Sul, in Germania il surplus della bilancia commerciale è salito a 18,4 miliardi a maggio, mentre in Francia il disavanzo della bilancia commerciale si è ridotto meno delle attese a maggio a 7,8 miliardi di euro.degli altri listini,, dopo che Bloomberg ha scritto che l'UE ordinerà al governo italiano di revocare le condizioni imposte all'operazione. La decisione dell'UE potrebbe arrivare già oggi. In caso contrario, l'UE potrebbe avviare una procedura di infrazione contro l'Italia per violazione del diritto dell'UE. Il governo italiano ha l'opportunità di rispondere alla Commissione prima che venga presa una decisione definitiva.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,171. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,45%. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,41%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +85 punti base, con ilche si posiziona al 3,46%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,35%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,27%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,16%.Aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,64%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 42.663 punti. Guadagni frazionali per il(+0,6%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,55%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,59%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,72%. In luce, con un ampio progresso dell'1,99%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,99%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,47%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,23%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,08%. Tentenna, che cede lo 0,97%.di Milano,(+2,33%),(+2,08%),(+1,81%) e(+1,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,13%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,06%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,57%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,35%.