Giù Piazza Affari e gli altri Listini europei con dazi USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, dopo l'annuncio del presidente USA, Donald Trump di dazi al 30%, per UE e Messico, a partire dal 1° agosto. A Piazza Affari focus sulle banche nel primo giorno dell’ OPS di MPS su Mediobanca . Riflettori puntati anche sudopo il pronunciamento del TAR del Lazio sul golden power per l'offerta suSul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,168. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,51%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,38%.Invariato lo, che si posiziona a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,52%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,92%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,93%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 42.215 punti.Tra lescivola del 2,27%.Spicca la prestazione negativa diche scende del 2,06%.scende dell'1,99%.Deboleche segna un -1,89%.di Milano,(+1,12%),(+0,71%) e(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,90%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,84%.